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Сегодня, 10:57

Бородавко считает, что мотивация Большунова падает без международных стартов

Камила Абдурахманова
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о том, как отстранение от международных соревнований сказывается на мотивации трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Хоть мы и думаем, что отстранение от международных соревнований не сказывается, но все равно это психологически влияет на мотивацию Большунова. Это видно и по тренировочному процессу. Хотим мы этого или нет, но планка потихоньку падает без международных стартов. Психологию человека изменить очень трудно», — сказал Бородавко Metaratings.ru.

2 декабря Большунов не смог пройти в полуфинал в спринтерской гонке классическим стилем на втором этапе Кубка России, который проходил в Вершине Теи.

Российские лыжники с 2022 года отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) 25 ноября сообщила Metaratings.ru, что в данный момент не рассматривает допуск российских спортсменов на турниры под своей эгидой.

Источник: Metaratings.ru
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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