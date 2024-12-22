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22 декабря, 22:50

Бородавко считает, что Большунов пока не готов показывать серьезные результаты

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил пятое место трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке на 10 км на этапе Кубка России.

«В мужской гонке три призера уместились в двух секундах, что говорит об очень высокой конкуренции. Борьба была до самого финиша. Четвертое место Алексея Червоткина можно назвать достойным результатом, так как для него это второй старт после болезни. Вторую половину дистанции он прошел наравне с лидерами. Он начинает набирать форму», — сказал Бородавко «ВсеПроСпорт».

Большунов занял пятое место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке, уступив победителю Савелию Коростелеву 21,9 секунды.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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