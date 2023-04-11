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Сегодня, 17:25

Бородавко считает, что Большунов был одним из лидеров сборной перед стартом Игр-2018

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что Александр Большунов перед Олимпиадой-2018 сильно прогрессировал, еще до начала Игр он вышел на лидирующие позиции в сборной России по лыжным гонкам.

«Да, Сергей Устюгов тогда находился в великолепной форме, но и у Александра до той Олимпиады были хорошие результаты на этапах Кубка мира. Считаю, что Большунов с начала того сезона уже был одним из лидеров сборной России. Поэтому говорить, что он поехал в Пхенчхан незаслуженно вместо кого-то из недопущенных, неправильно. На протяжении как минимум двух предыдущих сезонов у Александра постоянно шел подъем, в том числе благодаря сильнейшей мотивации. Да, Сергею тогда очень сильно не повезло. Что касается Никиты, то он в том сезоне был не в самой лучшей форме, у Саши Бессмертных наблюдался спад, сложно было рассчитывать на высокие результаты. Но я не хочу рассуждать о том, каким номером сборной поехал бы Большунов в Пхенчхан, если бы в состав вошел Сережа Устюгов. Сложно делать выводы на основании предположений, сопровождаемых словом «если». Давайте исходить из реальности», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Большунов на чемпионате мира 2017 года в Лахти принимал участие в двух гонках. В скиатлоне он занял 15-е место, в личном спринте выбыл из борьбы в первом раунде плей-офф. Большунов не попал в состав эстафетной команды. Серебро выиграли тогда Устюгов, Бессмертных, Андрей Ларьков и Алексей Червоткин.

На предолимпийских этапах дебютного для себя Кубка мира — 2017/18 Большунов выиграл пять бронзовых наград, уступив по завоеванным для российской команды медалям только. На Олимпиаде-2018 Большунов завоевал три серебряных и одну бронзовую награду, с Игр-2022 в Пекине он вернулся с тремя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой медалью.

Источник: https://tass.ru/sport/17497735
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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