Бородавко рассказал, почему Большунов передумал пропускать марафон на чемпионате мира

Тренер сборной России Юрий Бородавко в интервью проекту "На лыжи!" рассказал, почему лидер мужской сборной Александр Большунов сначала отказался бежать марафон на чемпионате мира в Зефельде, а затем все же вышел на старт, в последний момент заменив в заявке Алексея Червоткина. Напомним, что Большунов занял в марафоне в Зефельде второе место.

– Изначально по прогнозу погоды должно было быть яркое солнце, которое превращает любую трассу в настоящую кашу, – напомнил Бородавко. – Большунов – самый тяжелый лыжник, бежать полтинник по такой каше для него было бы сущим адом. Тем более с учетом марафона в Холменколлене. Так что я предложил ему не стартовать марафон, поскольку соревноваться с лыжниками, которые весят на 15-20 кг меньше, было бы сложно.

Если выходить на старт, то бороться за медаль. Но за день до гонки прогноз поменялся, даже еще и жюри приняло решение посыпать трассу селитрой, чтобы она была более жесткая. Это уже высокие скорости и приемлемые условия для Большунова. Окончательное решение было принято в 18.00 накануне марафона. У меня был тяжелый разговор с Александром, после которого я пошел к Елене Вяльбе и сказал, что нужно ставить на гонку Большунова. Она и выполнила за меня всю грязную работу. Мне в психологическом плане было бы очень тяжело это сделать. Если бы я не верил в Сашу, то не сделал бы такой шаг, чтобы поменять заявку.