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Сегодня, 20:51

Бородавко рассказал о тренировках лыжников сборной России в Югре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что российские лыжники проводят объемные тренировки в Ханты-Мансийске.

«Сейчас в сборной России по лыжным гонкам обычный настрой, обычное рабочее настроение, обстановка. В Ханты-Мансийске у нас первый снег, адаптация к снежным условиям. Все тренируются, сейчас у них достаточно большие тренировки, объемные. Все спортсмены готовятся. В Югре условия нам создают приемлемые. Поэтому все идет по плану. Мы уже это перешагнули, живем своей жизнью и уже готовимся к тем стартам, которые намечены по календарю», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под своей эгидой в марте 2022 года. После этого организация дважды продлевала отстранение. 25 октября стало известно, что решение FIS по вопросу допуска россиян и белорусов на турниры, принятое год назад, останется в силе.

Источник: https://tass.ru/sport/19153937
Юрий Бородавко
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