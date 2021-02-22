Бородавко рассказал о подготовке Большунова к ЧМ-2021

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов прибыл в Оберстдорф для подготовки к чемпионату мира 2021 года.

«Александр Большунов уже прибыл в Оберстдорф. Он не участвовал в воскресной контрольной тренировке, в которой выступили практически все остальные россияне. Спортсмен готовится к чемпионату мира по индивидуальной программе, чтобы набрать оптимальную форму к гонкам.



Также из моей группы в Оберстдорфе уже находятся Денис Спицов и Мария Истомина», — цитирует Бородавко ТАСС.

ЧМ-2021 пройдет в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта. На турнире будет разыграно 24 комплекта наград (12 в лыжных гонках, 7 в прыжках на лыжах с трамплина и 5 в лыжном двоеборье).