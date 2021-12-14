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Бородавко рассказал о готовности Большунова участвовать в этапе Кубка мира в Дрездене

11:45
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья спортсмена.

Из-за плохого самочувствия Большунов пропустил субботний спринт на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

«Анализ крови, который был сделан накануне, опроверг все опасения, что Большунов подхватил какую-то болезнь. Никаких вирусов в организме не обнаружено, что уже радует. Будет сделан также анализ на аллергию, результаты его узнаем позже. Убедившись, что никаких вирусов нет, Большунов может спокойно тренироваться, что он и делает вместе с остальной группой», — цитирует Бородавко ТАСС.

Россиянин выступит на этапе Кубка мира в Дрездене, который пройдет с 18 по 19 декабря.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13193115

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Виктория Кравченко все материалы автора
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