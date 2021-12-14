Бородавко рассказал о готовности Большунова участвовать в этапе Кубка мира в Дрездене

Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья спортсмена.

Из-за плохого самочувствия Большунов пропустил субботний спринт на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

«Анализ крови, который был сделан накануне, опроверг все опасения, что Большунов подхватил какую-то болезнь. Никаких вирусов в организме не обнаружено, что уже радует. Будет сделан также анализ на аллергию, результаты его узнаем позже. Убедившись, что никаких вирусов нет, Большунов может спокойно тренироваться, что он и делает вместе с остальной группой», — цитирует Бородавко ТАСС.

Россиянин выступит на этапе Кубка мира в Дрездене, который пройдет с 18 по 19 декабря.