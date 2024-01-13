Бородавко — о стимуле для Большунова: «Прежде всего, это не призовые, а стремление удержать форму»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко предположил, что мотивирует лыжника Александра Большунова на победы в гонках Кубка России.

«Этот вопрос лучше задать Александру. Он сам расскажет, где он берет мотивацию, что им движет, когда он бежит и выигрывает гонки одну за другой. Я не могу додумывать за него. Прежде всего, это не призовые, а стремление удержать спортивную форму, быть полностью в боевой форме, чтобы быть готовым выйти на международную арену и выступать на таком же уровне со всеми лучшими лыжниками мира», — цитирует Бородавко Metaratings.ru.

13 января Большунов стал победителем спринтерской гонки классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Казани. 27-летний спортсмен выиграл 14-ю гонку подряд.