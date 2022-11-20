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Сегодня, 11:01

Бородавко рассказал, когда Большунов вернется на пик формы

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» выступление Александра Большунова в мужской гонке с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках первого этапа Кубка России в Хакасии.

«В гонке все получилось. Это первый старт. Он почти не делал скоростную работу из-за травмы, полученной в Ханты-Мансийске. Он втягивается. Нет ничего такого, о чем можно было бы тревожится. Возвращение к было форме — дело времени. Когда мы обсуждали план тренировок, говорили, что выход на пик формы к главным стартам — конец февраля — начало марта», — сказал Бородавко «СЭ».

Большунов занял четвертое место в мужской гонке с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках первого этапа Кубка России в Хакасии. Первое место у Дмитрия Мальцева.

Александр Большунов
Юрий Бородавко
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