Бородавко рассказал, когда Большунов вернется на пик формы

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» выступление Александра Большунова в мужской гонке с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках первого этапа Кубка России в Хакасии.

«В гонке все получилось. Это первый старт. Он почти не делал скоростную работу из-за травмы, полученной в Ханты-Мансийске. Он втягивается. Нет ничего такого, о чем можно было бы тревожится. Возвращение к было форме — дело времени. Когда мы обсуждали план тренировок, говорили, что выход на пик формы к главным стартам — конец февраля — начало марта», — сказал Бородавко «СЭ».

Большунов занял четвертое место в мужской гонке с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках первого этапа Кубка России в Хакасии. Первое место у Дмитрия Мальцева.