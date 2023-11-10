Бородавко рассказал, что приготовление к свадьбе отняло много сил у Терентьева и Непряевой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как отразилась свадьба на лыжниках Александре Терентьеве и Наталье Непряевой.

«Приготовление к свадьбе однозначно отняло у них много времени, сил и энергии, чему я, естественно, не слишком рад. В остальном, на мой взгляд, ничего не поменялось. Оба остались спокойными, уравновешенными», — заявил Бородавко RT.

Спортсмены поженились в августе этого года. При регистрации брака олимпийская чемпионка взяла фамилию мужа и стала Натальей Терентьевой.