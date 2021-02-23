Бородавко прокомментировал возможное отсутствие Устюгова на чемпионате мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Сергей Устюгов может полностью пропустить чемпионат мира.

«Я еще не видел самого Сергея, не владею информацией о его состоянии на данный момент. Об этом лучше знают врачи команды. Безусловно, он один из сильнейших наших гонщиков. Трудно сказать, в каком состоянии находятся наши спортсмены сейчас. Все три группы на заключительном этапе подготовки находились в разных местах. Конечно, если состояние Сергея не позволит ему выступать — для нас это будет очень большая потеря», — сказал Бородавко «СЭ».

Напомним, что 21 февраля Устюгов получил повреждение в контрольной гонке.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2021 пройдет с 23 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

(Владимир Пушкарев)

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