Бородавко прокомментировал переход Крамера в сборную Италии по лыжным гонкам

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал то, что экс-тренер национальной команды Маркус Крамер возглавил сборную Италии.

«Я положительно к этому отношусь, человек не может сидеть без работы. В прошлом году у него сложились хорошие отношения с Федерико Пеллегрино, он завоевал личную олимпийскую медаль в Пекине, и они решили продолжить свое удачное сотрудничество. Не знаю, поднимет ли он уровень сборной Италии по лыжным гонкам, но попытается», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Ранее Крамер рассказал «СЭ», что следующие четыре года будет главным тренером сборной Италии.

Крамер входил в штаб сборной России по лыжным гонкам с сентября 2015 по февраль 2022 года.