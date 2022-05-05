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Сегодня, 13:31

Бородавко прокомментировал переход Крамера в сборную Италии по лыжным гонкам

Анна Горшкова
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал то, что экс-тренер национальной команды Маркус Крамер возглавил сборную Италии.

«Я положительно к этому отношусь, человек не может сидеть без работы. В прошлом году у него сложились хорошие отношения с Федерико Пеллегрино, он завоевал личную олимпийскую медаль в Пекине, и они решили продолжить свое удачное сотрудничество. Не знаю, поднимет ли он уровень сборной Италии по лыжным гонкам, но попытается», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Ранее Крамер рассказал «СЭ», что следующие четыре года будет главным тренером сборной Италии.

Крамер входил в штаб сборной России по лыжным гонкам с сентября 2015 по февраль 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14553215
Сборная России по лыжным гонкам
Маркус Крамер
Юрий Бородавко
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