Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 18:15

Бородавко прокомментировал переход Гонтаря в сборную Словении

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал новость о переходе в сборную Словении российского лыжника Валерия Гонтаря.

«Он был двукратным чемпионом Универсиады, после чего захотел уехать за рубеж. Долгое время у него не получалось, а сейчас получилось. Он не попадал в сборную России, и каких-то серьезных надежд мы с ним не связывали. Раз у него получилось оформить переход, пусть выступает за Словению», — цитирует Бородавко Vprognoze.ru.

7 января стало известно, что 31-летний лыжник сменил спортивное гражданство и перешел в сборную Словении. Последний раз на российских стартах он выступал в сезоне-2019/20.

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Гонтарь
Юрий Бородавко
Читайте также
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
Жозе отказывается уходить, вундеркинд из Аргентины требует больше денег, клуб обнародовал планы на будущее. Что происходит в «Спартаке»
Художник-постановщик Владимир Круглов умер в Театре имени Вахтангова
В Турции сообщили о планируемой военной операции с Сирией против РПК
Борец из США взял бронзу Олимпиады после 13 лет вегетарианства и 5-летнего простоя
Два немецких тренера отстранены от работы из-за признаний гимнасток
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Легков считает Коростелева потенциальным участником Олимпиады

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости