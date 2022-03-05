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Сегодня, 13:59

«Великая!» Бородавко поздравил Непряеву с завоеванием «Большого хрустального глобуса»

Бородавко поздравил Непряеву с завоеванием «Большого хрустального глобуса»
Антон Иванов
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поздравил российскую лыжницу Наталью Непряеву с завоеванием «Большого хрустального глобуса».

«Как долго мы этого ждали, наконец-то! Судьба вознаградила ее за сумасшедшие старания. Наташа в очередной раз показала всем, что если ты чего-то очень сильно хочешь, то обязательно достигнешь.

Этот титул достается ей абсолютно по делу — умница, великая! Поздравляю ее от всей души. Очень надеюсь, что все сложности поскорее пройдут и Непряева со всеми остальными спортсменами нашей страны продолжат радовать нас своими замечательными победами!», — сказал Бородавко.

Непряева досрочно стала обладателем «Большого хрустального глобуса» по итогам марафонской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Осло. Россиянка пропускала этот старт, но соперницы не смогли набрать необходимых очков, чтобы сохранить шансы на победу в общем зачете.

Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
Юрий Бородавко
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