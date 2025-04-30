Лыжи
30 апреля, 18:50

Бородавко: «Нет смысла говорить о борьбе Вяльбе и Губерниева, выборы через год»

Бородавко поделился мнением о борьбе Вяльбе и Губерниева за пост главы ФЛГР
Ана Горшкова
Корреспондент

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал возможное противостояние между президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе и телекомментатором Дмитрием Губерниевым на выборах главы ФЛГР.

«Я думаю, что сейчас нет смысла что-то комментировать, поскольку отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России состоится только через год», — приводит слова Бородавко РИА Новости.

Дмитрий Губерниев.Губерниев говорит о желании возглавить российские лыжи. Насколько это реально?

29 апреля Губерниев сообщил, что представит программу на выборы президента ФЛГР в течение мая.

57-летняя Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года, она трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира.

Источник: РИА Новости
Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
Юрий Бородавко
    • Отец Большунова сомневается, что семья восстановит дом в Брянской области: «Каждый день обстрелы, горят дома»

    Большунов впервые вышел на связь после уничтожения дома его родителей

