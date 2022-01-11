Бородавко отреагировал на скандал с запрещенными смазками на Кубке Скандинавии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о скандале с запрещенными смазками на Кубке Скандинавии.

«Все высокофтористые порошки запрещены. С ними лыжи быстрее катят по снегу, у них более высокое поверхностное натяжение. При влажной погоде лыжи скользят лучше, чем с менее фтористой смазкой.

Все вот эти разговоры, как говорится, в пользу бедных. Когда будет официальная информация, тогда и можно будет что-то комментировать. В данный момент на это вообще не стоит обращать внимания. Это только разжигает интерес и не несет никакой пользы.

Когда появятся специальные аппараты, которые будут фиксировать нахождение фтора в лыжах, можно будет делать какие-то предположения, а пока они ничего не стоят», — сказал Бородавко «Газете.Ru».

Напомним, на прошлой неделе несколько спортсменов прибыли на соревнования, проходящие в шведском Фалуне, чтобы подготовиться к предстоящим Олимпийским играм.

Главный судья соревнований отправил письмо в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) о том, что спортсмены использовали лыжные смазки с фтором, который запрещен.

На данный момент имена нарушителей не разглашаются. Некоторые из спортсменов уже признались, что применяли данные запрещенные смазки. Делегат соревнований отметил, что подтвердить факт жульничества является невозможным.