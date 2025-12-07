Бородавко объяснил, почему Большунов пропустил церемонию награждения в Тюмени

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустил церемонию награждения после масс-старта на втором этапе Кубка России в Тюмени из-за необходимости уехать домой.

«Он улетает домой, уже в дороге, — приводит ТАСС слова старшего тренера сборной России Юрия Бородавко. — Не успевал».

В воскресенье Большунов уступил 0,1 секунды на финише Савелию Коростелеву и не вышел на церемонию награждения.

Для Большунова эта гонка стала первой после отбытия дисквалификации за толчок Александра Бакурова со спины после завершения полуфинала в спринте на первом этапе Кубка России. Президиум ФЛГР отстранил Большунова на срок, который потребуется Бакурову для восстановления от повреждения.

Коростелев после инцидента с участием Большунова и Бакурова раскритиковал трехкратного олимпийского чемпиона.