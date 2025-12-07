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Лыжные гонки

7 декабря 2025, 15:40

Бородавко объяснил, почему Большунов пропустил церемонию награждения в Тюмени

Александр Большунов.
Фото ФЛГР

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустил церемонию награждения после масс-старта на втором этапе Кубка России в Тюмени из-за необходимости уехать домой.

«Он улетает домой, уже в дороге, — приводит ТАСС слова старшего тренера сборной России Юрия Бородавко. — Не успевал».

В воскресенье Большунов уступил 0,1 секунды на финише Савелию Коростелеву и не вышел на церемонию награждения.

Савелий Коростелев и&nbsp;Александр Большунов на&nbsp;финише масс-старта.Большунов и Коростелев устроили битву на Кубке России. Сан Саныч вернулся, но стал вторым

Для Большунова эта гонка стала первой после отбытия дисквалификации за толчок Александра Бакурова со спины после завершения полуфинала в спринте на первом этапе Кубка России. Президиум ФЛГР отстранил Большунова на срок, который потребуется Бакурову для восстановления от повреждения.

Коростелев после инцидента с участием Большунова и Бакурова раскритиковал трехкратного олимпийского чемпиона.

Источник: ТАСС
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Александр Большунов
Юрий Бородавко
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