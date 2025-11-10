Бородавко объяснил отсутствие Большунова на соревнованиях в Ханты-Мансийске

Тренер Юрий Бородавко рассказал «СЭ», почему трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не принял участие в соревнованиях «Югория. Первый снег», которые прошли в Ханты-Мансийске 9-10 ноября.

— Насколько группа готова к началу сезону? Нет ли упаднических настроений в связи с недопуском на международные соревнования?

— Спортсмены уже привыкли. Это уже четвертый сезон. Все понимают ситуацию, которая в мире происходит. Готовимся к Кубку России. У нас достаточно большой объем соревнований, где можно себя проявить.

— Почему в Ханты-Мансийске не было Александра Большунова?

— Александр Большунов в Ханты-Мансийске. Он здесь тренируется, выполняет достаточно большой объем работы. Мы с ним поговорили и решили пока не стартовать.

— У него в конце октября был отпуск. Обычно в это время он в отпуск не ездит. Почему так сейчас получилось?

— Спросите у него. У нас есть сборы, а есть время, когда они находятся на индивидуальной подготовке. Спортсмен волен находиться там, где считает нужным. Лишь бы он выполнял тренировочную работу, которая была. На сборе он всю ее выполнил в полном объеме. Поэтому никаких претензий к нему нет.

— То есть на стартовом этапе Кубка России мы его увидим?

— Конечно, да, — сказал Бородавко «СЭ».