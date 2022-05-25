Бородавко — о собрании FIS в Италии: «Будем ждать положительного результата по итогам»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от собрания FIS в Италии.

«Тренировки у спортсменов уже начались. Все тренируются в разных местах. Сезон начался, все идет своим чередом. Сегодня-завтра проходит совещание FIS в Италии. Будем ждать положительного результата по итогам этих собраний», — сказал Бородавко «СЭ».

Ближайший конгресс Международной федерации лыжных гонок (FIS) пройдет в Италии в Милане 25-26 мая. На этом собрании будет выбираться новый президент федерации и новый совет федерации.