Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты мужского масс-старта на 15 километров на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Победу в гонке одержал россиянин Александр Большунов.

— На сегодняшний день очень высокая конкуренция, организаторы сделали достаточно легкую трассу, — сказал Бородавко. — Все шли вместе и фактически гонка масс-старта стала спринтерской гонкой на заключительные полтора километра. У кого какие спринтерские качества, тот так и пробежал.

Очень рады, что Александр сумел не просто выстоять и выбраться из непростой ситуации, но и вырваться вперед в борьбе со своим прямым соперником — Клебо. На финише не уступил ему. Иногда для победы в спринте хватает несколько сантиметров.

Помимо Большунова, в топ-15 финишировали россияне Сергей Устюгов (7-й), Илья Семиков (8-й), Иван Якимушкин (9-й) и Денис Спицев (12-й).

(Владимир Пушкарев)