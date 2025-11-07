Бородавко — о допинге Парфенова: «Независящая от него роковая случайность»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко назвал роковой случайностью ситуацию с обнаружением допинга у трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам Андрея Парфенова.

«Я работал с Андреем, он был в сборной команде, у меня в группе. Знаю его как очень дисциплинированного и сильного спортсмена, никогда не проявлявшего интереса к дополнительной стимуляции. Здесь какая-то ошибка или, может быть, независящая от него роковая случайность. Я думаю, что с его стороны абсолютно не было злого умысла, поскольку Парфенов уже сейчас находится в статусе бегающего тренера. Он уже работает и на какие-то высокие места не претендует», — цитирует тренера News.ru.

Парфенов дисквалифицирован на три года. РУСАДА обнаружила в его пробе мельдоний. Отсчет дисквалификации начался 14 октября 2025 года.