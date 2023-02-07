Бородавко надеется, что Большунов не завершит карьеру без международных соревнований

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о перспективах трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Александр еще достаточно молодой спортсмен. Он не достиг всех целей, которые ставит перед собой. Надеюсь, он еще долгое время будет радовать нас своими результатами. Конечно, я не могу сказать, какие мысли его посещают — это лучше у него спросить. Какие планы Александра на предстоящий чемпионат России? Перед чемпионатом России еще будут чемпионские вершины, которые пройдут в Малиновке. Если будут какие-то вопросы по состоянию Саши, тогда может быть будем обсуждать пропуск каких-то дистанций», — приводит слова Бородавко «Спорт День за Днем».

26-летний российский лыжник выиграл золото на чемпионате мира-2021 в скиатлоне и стал двукратным обладателем Кубка мира.