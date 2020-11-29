Бородавко: «Готов поговорить с Черноусовым, никакого негатива между нами не было»

Тренер сборной России Юрий Бородавко поприветствовал возвращение на Кубок мира российского лыжника Ильи Черноусова, который теперь будет представлять Швейцарию. 34-летний новосибирец спустя почти пять лет вернется на лыжню на следующем этапе Кубка в Давосе. После того, как Черноусов временно стал олимпийским чемпионом Сочи из-за дисквалификаций Александра Легкова и Максима Вылегжанина, СМИ распространили слова Бородавко, в котором тот назвал Черноусова «предателем». Позже наставник объяснил данную цитату недобросовестностью журналиста.

— Илья никуда особо и не уходил, он был в обойме, выступал в марафонах, в нескольких победил. Если представится возможность — конечно, поговорим, почему нет? Между нами не было никакого негатива при расставании. Да, был нехороший момент, когда журналист выдернул из контекста фразу об Илье и опубликовал. Хотя весь смысл разговора был абсолютно в другом. В Давос мы вылетаем уже утром, часть спортсменов примут участие в стартах FIS, часть будет тренироваться в горах и готовиться к следующим соревнованиям. (Дмитрий Кузнецов)