Бородавко: «Есть снижение мотивации у спортсменов»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о снижении мотивации спортсменов из-за отстранения от международных соревнований.

«Есть снижение мотивации фактически у всех. Это видно, мы с этим пытаемся бороться — организуем в России соревнования высокого уровня и качества. Государство идет нам навстречу по призовому фонду», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов на сезон-2023/24.