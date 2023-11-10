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Сегодня, 08:26

Бородавко: «Есть снижение мотивации у спортсменов»

Сергей Разин
корреспондент
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о снижении мотивации спортсменов из-за отстранения от международных соревнований.

«Есть снижение мотивации фактически у всех. Это видно, мы с этим пытаемся бороться — организуем в России соревнования высокого уровня и качества. Государство идет нам навстречу по призовому фонду», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов на сезон-2023/24.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231110/lyzhi-1908555332.html?in=l
Юрий Бородавко
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