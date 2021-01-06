Бородавко допускает, что другие российские лыжники завидуют Большунову

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал успех россиян в гонке преследования на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе. В первой девятке восемь мест, включая всю призовую тройку заняли российские лыжники, при этом победитель Александр Большунов опередил преследователей почти на минуту.

— Остается только радоваться хорошему выступлению ребят при большой конкуренции, — цитирует ТАСС Бородавко. — Все заряжены на борьбу и победу, это очень приятно. Каждый выступает в силу своих возможностей. Может быть, (к Большунову со стороны других российских лыжников) есть какая-то зависть, но она никак не проявляется.