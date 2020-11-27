Бородавко: «Большунов занял обидное четвертое место, но соперники были сильнее»

Юрий Бородавко, тренер российского лыжника Александра Большунова, прокомментировал выступление спортсмена в первой гонке нового сезона Кубка мира.

Большунов финишировал на четвертом месте, победителем стал норвежец Эрик Вальнес.

«Для наших лыжников это был первый крупный международный старт сезона. Саша занял обидное четвертое место, но на сегодня соперники были сильнее — на последнем подъеме было видно, что накопилась усталость, которая не позволила ему держать темп.

По тактике он сделал все правильно. Если бы он отсиживался в начале финального забега, то эта тактика не принесла ему лучшего результата. Но это только спринт, завтра классическая гонка, после — гонка преследования. Соревнования только начинаются», — приводит слова Бородавко ТАСС.