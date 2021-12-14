Бородавко: «Большунов намерен бороть за победу на «Тур де Ски»
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что лидер команды Александр Большунов выступит на «Тур де Ски».
«Тур де Ски» состоится с 28 декабря по 4 января в швейцарском Ленцерхайце.
«Мы планируем, что лыжники нашей группы будут участвовать на всех этапах «Тур де Ски», но если по ходу старта возникнет понимание, что кому-то дальше выступать не стоит, то спортсмен тогда прекратит гонку.
С Большуновым мы на тему участия в «Тур де Ски» уже говорили. Для него самое важное — вывести себя на пик формы к Олимпийским играм, пройдя все этапы подготовки. Выступление на всех этапах «Тура» будет зависеть от его физического состояния, но, конечно, он будет настраивать себя на победу в этой гонке. Но мы всегда держим в голове, что самый главный старт сезона — это Олимпиада», — цитирует Бородавко ТАСС.
Ранее у игрока были некоторые проблемы со здоровьем, однако сегодня, 14 декабря, тренер сообщил, что лыжник пришел в форму.
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