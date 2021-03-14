Большунову вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачете Кубка мира
16:17
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем общего зачета Кубка мира. Ему был вручен «Большой хрустальный глобус».
Церемония награждения состоялась после заключительной гонки на последнем этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.
По итогам завершившегося сезона Большунов набрал 1 765 очков, во второй раз подряд выиграв общий зачет Кубка мира. Вторым впервые в карьере стал россиянин Иван Якимушкин (800 очков), третьим — норвежец Йоханнес Клебо (663).
Также Большунов получил «Малый хрустальный глобус» как победитель дистанционного зачета, набрав 921 очко.
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