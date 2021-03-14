Большунову вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачете Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем общего зачета Кубка мира. Ему был вручен «Большой хрустальный глобус».

Церемония награждения состоялась после заключительной гонки на последнем этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

По итогам завершившегося сезона Большунов набрал 1 765 очков, во второй раз подряд выиграв общий зачет Кубка мира. Вторым впервые в карьере стал россиянин Иван Якимушкин (800 очков), третьим — норвежец Йоханнес Клебо (663).

Также Большунов получил «Малый хрустальный глобус» как победитель дистанционного зачета, набрав 921 очко.