Большунов заявил, что российские спортсмены нуждаются в участии в соревнованиях с иностранцами

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что российские спортсмены хотят соревноваться с участниками из других стран.

«Хочу от лица спортсменов выразить огромную благодарность за поддержку, за то, что государство всегда идет нам навстречу. Также хочу выразить благодарность за то, что наши труды все-таки реально оцениваются и мы получаем такие награды. Мы сейчас, как никогда, нуждаемся в проведении и организации соревнований в России и за ее пределами с участием спортсменов из других стран. Мы желаем соревноваться с сильнейшими, и от этого все виды спорта будут только расти», — приводит слова Большунова ТАСС.

12 августа в спорткомплексе «Лужники» проходит дополнительная церемония награждения государственными наградами российских спортсменов, которые завоевали золотые медали на зимних Олимпийских играх в Пекине. Большунов был удостоен ордена Александра Невского.

Россияне на Играх в Пекине завоевали 31 медаль — 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых. Олимпийские игры проходили с 4 по 20 февраля.