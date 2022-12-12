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12 декабря, 13:44

Большунов заявил, что российские лыжники не потеряли в деньгах из-за отстранения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что российские лыжники практически ничего не потеряли из-за отстранения от международных стартов.

«На самом деле у нас сейчас создана система соревнований, мы ездим так же, как по этапам Кубка мира. У нас есть призовые, и я считаю, что они очень достойные. Реально хорошие призовые, за которые можно бороться. Как минимум это стимул для спортсменов, что на этапах Кубка России можно заработать деньги. Каждые выходные мы соревнуемся, есть конкуренция. Регионы стараются организовать и провести на высшем уровне. И мы здесь практически ничего не теряем в данной ситуации. Понятно, что для меня важно показывать максимум и готовиться к борьбе со всеми мировыми атлетами. Но сейчас нужно время, чтобы все восстановилось», — приводит слова Большунова РИА «Новости».

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221212/bolshunov-1838008699.html
Александр Большунов
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