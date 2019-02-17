15:41 | Лыжные гонки

Большунов завоевал золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Италии

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Российский лыжник Александр Большунов стал первым в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Италии. 22-летний спортсмен показал результат 34 минуты 48,4 секунды. 

Второе место занял представитель Финляндии Иво Нисканен (отставание - 43,7 секунды), третье - еще один россиянин Александр Бессмертных (55,9). Илья Порошкин стал 5-м (1.07,7), Евгений Белов - 6-м (1.15,6), Сергей Устюгов - 11-м (1.40,9), Денис Спицов - 15-м (1.53,7), Илья Семиков - 27-м (2.34,6). 

 

Лыжные гонки

Конь (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (К)

1. Александр Большунов (Россия) - 34.48,4

2. Иво Нисканен (Финляндия) - отставание 43,7

3. Александр Бессмертных (Россия) - 55,9

4. Алексей Полторанин (Казахстан) - 1.00,8

5. Илья Порошкин (Россия) - 1.07,7

6. Евгений Белов (Россия) - 1.15,6

11. Сергей Устюгов (Россия) - 1.40,9

15. Денис Спицов (Россия) - 1.53,7

27. Илья Семиков (Россия) - 2.34,6

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