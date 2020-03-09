Большунов вывел из себя норвежцев, а Логинов совсем скис. Зимний live «СЭ»
21:20
Журналисты «СЭ» Наталья Марьянчик и Дмитрий Кузнецов во вторник в 13:00 в прямом эфире на Youtube-канале «СЭ» обсудят последние новости из мира лыжных гонок и биатлона и ответят на самые острые вопросы.
Темы эфира:
— Большунов выиграл легендарный марафон в Холменколлене. Победа в Кубке мира для него — уже дело техники?
— Норвежцы придумали план как победить Большунова
— Состоятся ли американские этапы Кубка мира из-за коронавируса?
— Что творится с чемпионом мира Александром Логиновым, который пропускает одну гонку за другой?
— Драчев против Тихонова: кто же все-таки шпион и доносчик?
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