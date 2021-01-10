Большунов выигрывает более тысячи очков у Клебо в общем зачете Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов после победы в многодневке «Тур де Ски» увеличил преимущество над соперниками в общем зачете Кубка мира. На данный момент у россиянина 1 297 очков. На втором месте идет еще один россиянин Иван Якимушкин (631 очко), третий — француз Морис Манифика (588 очков).
Главный соперник Большунова последних сезонов Йоханнес Клебо, как и остальная сборная Норвегии, не участвовал в «Тур де Ски» из-за опасности коронавирусной инфекции. На данный момент у норвежца 296 очков.
Общий зачет (м)
1. Александр Большунов (Россия) — 1297
2. Иван Якимушкин (Россия) — 631
3. Морис Манифика (Франция) — 588
4. Андрей Мельниченко (Россия) — 562
5. Артем Мальцев (Россия) — 525
6. Евгений Белов (Россия) — 518
...8. Денис Спицов (Россия) — 485
9. Алексей Червоткин (Россия) — 363
...12. Илья Семиков (Россия) — 302
13. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 296
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю