Большунов выигрывает более тысячи очков у Клебо в общем зачете Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов после победы в многодневке «Тур де Ски» увеличил преимущество над соперниками в общем зачете Кубка мира. На данный момент у россиянина 1 297 очков. На втором месте идет еще один россиянин Иван Якимушкин (631 очко), третий — француз Морис Манифика (588 очков).

Главный соперник Большунова последних сезонов Йоханнес Клебо, как и остальная сборная Норвегии, не участвовал в «Тур де Ски» из-за опасности коронавирусной инфекции. На данный момент у норвежца 296 очков.

Общий зачет (м)

1. Александр Большунов (Россия) — 1297

2. Иван Якимушкин (Россия) — 631

3. Морис Манифика (Франция) — 588

4. Андрей Мельниченко (Россия) — 562

5. Артем Мальцев (Россия) — 525

6. Евгений Белов (Россия) — 518

...8. Денис Спицов (Россия) — 485

9. Алексей Червоткин (Россия) — 363

...12. Илья Семиков (Россия) — 302

13. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 296