Большунов выиграл золотую медаль в разделке на чемпионате России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл золотую медаль в гонке на 15 километров с раздельным стартом классическим ходом на чемпионате России.
Второе место с отставанием 20 секунд занял Ермил Вокуев. Замкнул тройку Илья Порошкин.
Турнир проходит в Сыктывкаре.
Напомним, сегодня, 29 марта, Большунов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Кубок мира без участия России — это просто чемпионат Норвегии.
25-летний спортсмен имеет девять олимпийских наград (3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые).
Сыктывкар
Чемпионат России
Мужчины
Разделка 15 км (к)
1. Александр Большунов — 37.58,6
2. Ермил Вокуев — отставание 19,8
3. Илья Порошкин — 38,5
4. Илья Семиков — 47,4
5. Алексей Червоткин — 58,0
6. Алексей Виценко — 1.02,7
7. Иван Якимушкин — 1.08,6
8. Евгений Белов — 1.09,1
9. Денис Спицов — 1.27,9
10. Александр Гребенько — 1.33,1
11. Савелий Коростелев — 1.34,2
12. Андрей Ларьков — 1.55,2