Большунов выиграл золотую медаль в разделке на чемпионате России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл золотую медаль в гонке на 15 километров с раздельным стартом классическим ходом на чемпионате России.

Второе место с отставанием 20 секунд занял Ермил Вокуев. Замкнул тройку Илья Порошкин.

Турнир проходит в Сыктывкаре.

Напомним, сегодня, 29 марта, Большунов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Кубок мира без участия России — это просто чемпионат Норвегии.

25-летний спортсмен имеет девять олимпийских наград (3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые).

Сыктывкар

Чемпионат России

Мужчины

Разделка 15 км (к)

1. Александр Большунов — 37.58,6

2. Ермил Вокуев — отставание 19,8

3. Илья Порошкин — 38,5

4. Илья Семиков — 47,4

5. Алексей Червоткин — 58,0

6. Алексей Виценко — 1.02,7

7. Иван Якимушкин — 1.08,6

8. Евгений Белов — 1.09,1

9. Денис Спицов — 1.27,9

10. Александр Гребенько — 1.33,1

11. Савелий Коростелев — 1.34,2

12. Андрей Ларьков — 1.55,2