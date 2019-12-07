Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

В норвежском Лиллехамере стартовал второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Россиянин Александр Большунов стал победителем в скиатлоне.

Лыжные гонки

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Дистанционные соревнования

Скиатлон, 15+15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:17.42,4

2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — отставание 2,2

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 7,9

4. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 57,4

5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 57,7

6. Шур Рете (Норвегия) — 58,8

8. Денис Спицов (Россия) — 1.06,6

10. Сергей Устюгов (Россия) — 1.42,9

14. Андрей Ларьков (Россия) — 2.59,0

27. Илья Порошкин (Россия) — 3.44,1

29. Евгений Белов (Россия) — 4.06,3

32. Иван Якимушкин (Россия) — 4.36,9