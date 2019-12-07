Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
15:52
В норвежском Лиллехамере стартовал второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Россиянин Александр Большунов стал победителем в скиатлоне.
Лыжные гонки
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Дистанционные соревнования
Скиатлон, 15+15 км
1. Александр Большунов (Россия) — 1:17.42,4
2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — отставание 2,2
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 7,9
4. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 57,4
5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 57,7
6. Шур Рете (Норвегия) — 58,8
8. Денис Спицов (Россия) — 1.06,6
10. Сергей Устюгов (Россия) — 1.42,9
14. Андрей Ларьков (Россия) — 2.59,0
27. Илья Порошкин (Россия) — 3.44,1
29. Евгений Белов (Россия) — 4.06,3
32. Иван Якимушкин (Россия) — 4.36,9
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