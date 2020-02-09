Большунов выиграл масс-старт в Фалуне, несмотря на падение

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) состоялся мужской масс-старт на 15 километров свободным стилем у мужчин.

Победу одержал россиянин Александр Большунов. По ходу гонки он упал, после чего продолжил соревнования. Вторым стал норвежец Шур Рете. На третьей позиции еще один представитель России Иван Якимушкин. Его соотечественник Андрей Мельниченко стал четвертым.

Большунов продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира. Россиянин Евгений Белов стал 16-м. 17-е место занял Артем Мальцев, 19-е — Сергей Устюгов. Денис Спицов на 21-й позиции.

Победу одержал

Лыжные гонки

Фалун (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт, 15 км (С)

1. Александр Большунов (Россия) — 33.10,3

2. Шур Рете (Норвегия) — отставание 0,8

3. Иван Якимушкин (Россия) — 9,7

4. Андрей Мельниченко (Россия) — 10,5

5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 11,0

6. Симен Крюгер (Норвегия) — 30,2

16. Евгений Белов (Россия) — 1.00,3

17. Артем Мальцев (Россия) — 1.04,4

19. Сергей Устюгов (Россия) — 1.07,4

21. Денис Спицов (Россия) — 1.11,1