Большунов выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Якимушкин стал третьим
В швейцарском Валь-Мюстаире прошел мужской масс-старт в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».
Победу одержал россиянин Александр Большунов. Вторым стал швейцарец Дарио Колонья. Третьим к финишу пришел еще один россиянини — Иван Якимушкин.
Алексей Червоткин и Евгений Белов до последнего поворота боролись за попадание на подиум, но на финише столкнулись друг с другом и упали.
Лыжные гонки
Валь-Мюстаир (Швейцария)
Кубок мира
«Тур де ски»
Мужчины
Масс-старт, 15 км (К)
1. Александр Большунов (Россия) — 34.09,8
2. Дарио Колонья (Швейцария) — отставание 23,5
3. Иван Якимушкин (Россия) — 25,3
4. Морис Манифика (Франция) — 27,7
5. Денис Спицов (Россия) — 34,4
6. Оскар Свенссон (Швеция) — 36,3
7. Алексей Червоткин (Россия) — 42,6
8. Илья Семиков (Россия) — 43,4
9. Евгений Белов (Россия) — 47,2
14. Артем Мальцев (Россия) — 49,8
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