Большунов выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Якимушкин стал третьим

В швейцарском Валь-Мюстаире прошел мужской масс-старт в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».

Победу одержал россиянин Александр Большунов. Вторым стал швейцарец Дарио Колонья. Третьим к финишу пришел еще один россиянини — Иван Якимушкин.

Алексей Червоткин и Евгений Белов до последнего поворота боролись за попадание на подиум, но на финише столкнулись друг с другом и упали.

Лыжные гонки

Валь-Мюстаир (Швейцария)

Кубок мира

«Тур де ски»

Мужчины

Масс-старт, 15 км (К)

1. Александр Большунов (Россия) — 34.09,8

2. Дарио Колонья (Швейцария) — отставание 23,5

3. Иван Якимушкин (Россия) — 25,3

4. Морис Манифика (Франция) — 27,7

5. Денис Спицов (Россия) — 34,4

6. Оскар Свенссон (Швеция) — 36,3

7. Алексей Червоткин (Россия) — 42,6

8. Илья Семиков (Россия) — 43,4

9. Евгений Белов (Россия) — 47,2

14. Артем Мальцев (Россия) — 49,8