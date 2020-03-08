Большунов выиграл лыжный марафон в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).
Россиянин преодолел дистанцию за два часа, восемь минут и 5,3 секунды. На 0,9 секунды от него отстал норвежец Симен Крюгер. Еще один представитель Норвегии Эмиль Иверсен на третьей позиции.
Среди остальных россиян лучшим стал Илья Семиков — 14-е место. Знаменитый норвежец Йоханнес Клебо на 15-й позиции.
Осло (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Масс-старт, 50 км (К)
1. Александр Большунов (Россия) — 2:08.05,3
2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 0,9
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 19,5
4. Эйрик Эугдаль (Норвегия) — 20,3
5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 20,8
6. Дарио Колонья (Швейцария) — 21,3
14. Илья Семиков (Россия) — 1.19,2
15. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1.42,8
17. Алексей Червоткин (Россия) — 1.51,3
19. Александр Бессмертных (Россия) — 2.25,0
20. Иван Якимушкин (Россия) — 2.40,6
23. Ермил Вокуев (Россия) — 3.32,6
32. Андрей Собакарев (Россия) — 5.39,8