Большунов выиграл лыжный марафон в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).

Россиянин преодолел дистанцию за два часа, восемь минут и 5,3 секунды. На 0,9 секунды от него отстал норвежец Симен Крюгер. Еще один представитель Норвегии Эмиль Иверсен на третьей позиции.

Среди остальных россиян лучшим стал Илья Семиков — 14-е место. Знаменитый норвежец Йоханнес Клебо на 15-й позиции.

Осло (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт, 50 км (К)



1. Александр Большунов (Россия) — 2:08.05,3

2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 0,9

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 19,5

4. Эйрик Эугдаль (Норвегия) — 20,3

5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 20,8

6. Дарио Колонья (Швейцария) — 21,3

14. Илья Семиков (Россия) — 1.19,2

15. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1.42,8

17. Алексей Червоткин (Россия) — 1.51,3

19. Александр Бессмертных (Россия) — 2.25,0

20. Иван Якимушкин (Россия) — 2.40,6

23. Ермил Вокуев (Россия) — 3.32,6

32. Андрей Собакарев (Россия) — 5.39,8