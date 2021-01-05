Большунов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски», россияне заняли пять первых мест
В итальянском Тоблахе прошла мужская индивидуальная гонка в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски», которая закончилась триумфом российских спортсменов.
Победу одержал лидер сборной России Александр Большунов. Россияне заняли пять первых мест в гонке. А в первой восьмерке — семь представителей России.
Лыжные гонки
Тоблах (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Мужчины
Индивидуальная гонка, 15 км (С)
1. Александр Большунов (Россия) — 32.49,6
2. Денис Спицов (Россия) — отставание 8,3
3. Иван Якимушкин (Россия) — 13,9
4. Алексей Червоткин (Россия) — 19,2
5. Артем Мальцев (Россия) — 21,8
6. Морис Манифика (Франция) — 22,9
7. Евгений Белов (Россия) — 27,6
8. Андрей Мельниченко (Россия) — 29,2
15. Александр Терентьев (Россия) — 52,5
23. Илья Семиков (Россия) — 1.17,6
51. Глеб Ретивых (Россия) — 2.41,9
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