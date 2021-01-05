Большунов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски», россияне заняли пять первых мест

В итальянском Тоблахе прошла мужская индивидуальная гонка в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски», которая закончилась триумфом российских спортсменов.

Победу одержал лидер сборной России Александр Большунов. Россияне заняли пять первых мест в гонке. А в первой восьмерке — семь представителей России.

Лыжные гонки

Тоблах (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Александр Большунов (Россия) — 32.49,6

2. Денис Спицов (Россия) — отставание 8,3

3. Иван Якимушкин (Россия) — 13,9

4. Алексей Червоткин (Россия) — 19,2

5. Артем Мальцев (Россия) — 21,8

6. Морис Манифика (Франция) — 22,9

7. Евгений Белов (Россия) — 27,6

8. Андрей Мельниченко (Россия) — 29,2

15. Александр Терентьев (Россия) — 52,5

23. Илья Семиков (Россия) — 1.17,6

51. Глеб Ретивых (Россия) — 2.41,9