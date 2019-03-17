Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Швеции, Клебо стал 19-м

Российкий лыжник Александр Большунов стал первым в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. 22-летний россиянин показал результат 33 минуты 18,6 секунды.
Второе место занял норвежец Мартин Сундбю (отставание - 8,9 секунды), третье - его соотечественник Дидрик Тонсет (17,7). Россиянин Андрей Ларьков стал 5-м (41,3), Алексей Червоткин - 7-м (52,1), Денис Спицов - 17-м (1.18,5), Андрей Мельниченко - 21-м (1.27,8), Евгений Белов - 22-м (1.27,6). Норвежец Йоханнес Клебо занял 19-е место (1.22,1).
Лыжные гонки
Фалун (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Дистанционные соревнования
Индивидуальная гонка, 15 км (С)
1. Александр Большунов (Россия) - 33.18,6
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - отставание 8,9
3. Дидрик Тонсет (Норвегия) - 17,7
4. Шур Рете (Норвегия) - 32,2
5. Андрей Ларьков (Россия) - 41,3
6. Симен Крюгер (Норвегия) - 44,6
7. Алексей Червоткин (Россия) - 52,1...
17. Денис Спицов (Россия) - 1.18,5...
19. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 1.22,1...
21. Андрей Мельниченко (Россия) - 1.27,8
22. Евгений Белов (Россия) - 1.27,6