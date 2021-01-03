В швейцарском Валь-Мюстаире прошла мужская гонка преследования в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».

Победу одержал россиянин Александр Большунов. Вторым стал Артем Мальцев, третье место — у француза Мориса Манифика. Еще один представитель России Денис Спицов занял четвертую строчку, уступив Манифика 3,7 секунды.

Лыжные гонки

Валь-Мюстаир (Швейцария)

Кубок мира

«Тур де ски»

Мужчины

Гонка преследования, 15 км (С)

1. Александр Большунов (Россия) — 32.11,1

2. Артем Мальцев (Россия) — отставание 53,7

3. Морис Манифика (Франция) — 1.07,0

4. Денис Спицов (Россия) — 1.10,7

5. Иван Якимушкин (Россия) — 1.34,2

6. Дарио Колонья (Швейцария) — 1.34,7

12. Евгений Белов (Россия) — 2.20,6

21. Андрей Мельниченко (Россия) — 3.26,1

24. Илья Семиков (Россия) — 3.34,0

26. Александр Терентьев (Россия) — 3.39,9

39. Глеб Ретивых (Россия) — 4.31,0

48. Алексей Червоткин (Россия) — 5.26,3