Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски», Мальцев — второй
В швейцарском Валь-Мюстаире прошла мужская гонка преследования в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».
Победу одержал россиянин Александр Большунов. Вторым стал Артем Мальцев, третье место — у француза Мориса Манифика. Еще один представитель России Денис Спицов занял четвертую строчку, уступив Манифика 3,7 секунды.
Лыжные гонки
Валь-Мюстаир (Швейцария)
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«Тур де ски»
Мужчины
Гонка преследования, 15 км (С)
1. Александр Большунов (Россия) — 32.11,1
2. Артем Мальцев (Россия) — отставание 53,7
3. Морис Манифика (Франция) — 1.07,0
4. Денис Спицов (Россия) — 1.10,7
5. Иван Якимушкин (Россия) — 1.34,2
6. Дарио Колонья (Швейцария) — 1.34,7
12. Евгений Белов (Россия) — 2.20,6
21. Андрей Мельниченко (Россия) — 3.26,1
24. Илья Семиков (Россия) — 3.34,0
26. Александр Терентьев (Россия) — 3.39,9
39. Глеб Ретивых (Россия) — 4.31,0
48. Алексей Червоткин (Россия) — 5.26,3
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