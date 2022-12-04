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Сегодня, 11:08

Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на втором этапе Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку на 15 километров свободным стилем с раздельным стартом на втором этапе Кубка России в Вершине Теи.

Россиянин преодолел дистанцию за 33 минуты и 30,1 секунды.

Второе место занял Денис Спицов, который проиграл победителю 18,5 секунды. На третьей строчке — Артем Мальцев (отставание +27,0 секунды).

Третий этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Чусовом с 10 по 13 декабря.

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