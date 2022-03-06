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Сегодня, 12:59

Большунов выиграл Деминский лыжный марафон, Ретивых — второй, Халили — четвертый

Анна Горшкова
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

6 марта состоялся Деминский лыжный марафон свободным стилем на 50 км, победу в котором одержал Александр Большунов.

Он преодолел дистанцию за 1 час 44 минуты 3 секунды, установив новый рекорд трассы.

Второе место занял лыжник Глеб Ретивых. Третьим в гонке стал Рауль Шакирзянов.

Биатлонист Карим Халили, принимавший участие в лыжной гонке, пришел четвертым.

На старт гонки вышли более 4 тысяч человек. Деминский лыжный марафон проходит в центре лыжного спорта «Демино». Впервые гонка состоялась в 2007 году, с 2012 года марафон входит в международную серию Worldloppet.

Александр Большунов
Глеб Ретивых
Карим Халили
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Большунов и Непряева вышли на старт Деминского лыжного марафона

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