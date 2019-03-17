Большунов - второй в общем зачете Кубка мира, до Клебо - 14 очков

Российский лыжник Александр Большунов занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира. 22-летний спортсмен занял 1-е место в индивидуальной гонке на этапе в шведском Фалуне и набрал 1379 очка.
Первое место занимает норвежец Йоханнес Клебо (1379), третье - еще один представитель Норвегии Шур Рете (852). В десятку лучших также входит россиянин Сергей Устюгов - он занимает 9-е место (633).
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 1393
2. Александр Большунов (Россия) - 1379
3. Шур Рете (Норвегия) - 852
4. Симен Крюгер (Норвегия) - 748
5. Дидрик Тонсет (Норвегия) - 730
6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - 689...
9. Сергей Устюгов (Россия) - 633...
12. Андрей Ларьков (Россия) - 520
13. Андрей Мельниченко (Россия) - 491...
16. Денис Спицов (Россия) - 427...
20. Глеб Ретивых (Россия) - 329...
23. Евгений Белов (Россия) - 303...
26. Максим Вылегжанин (Россия) - 282...
35. Алексей Червоткин (Россия) - 192...
43. Александр Бессмертных (Россия) - 139...
46. Андрей Собакарев (Россия) - 122...
53. Иван Якимушкин (Россия) - 102...
56. Илья Семиков (Россия) - 94...
75. Артем Мальцев (Россия) - 49...
79. Андрей Краснов (Россия) - 46
80. Илья Порошкин (Россия) - 45