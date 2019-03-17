Большунов - второй в общем зачете Кубка мира, до Клебо - 14 очков

Российский лыжник Александр Большунов занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира. 22-летний спортсмен занял 1-е место в индивидуальной гонке на этапе в шведском Фалуне и набрал 1379 очка.

Первое место занимает норвежец Йоханнес Клебо (1379), третье - еще один представитель Норвегии Шур Рете (852). В десятку лучших также входит россиянин Сергей Устюгов - он занимает 9-е место (633).

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 1393

2. Александр Большунов (Россия) - 1379

3. Шур Рете (Норвегия) - 852

4. Симен Крюгер (Норвегия) - 748

5. Дидрик Тонсет (Норвегия) - 730

6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - 689...

9. Сергей Устюгов (Россия) - 633...

12. Андрей Ларьков (Россия) - 520

13. Андрей Мельниченко (Россия) - 491...

16. Денис Спицов (Россия) - 427...

20. Глеб Ретивых (Россия) - 329...

23. Евгений Белов (Россия) - 303...

26. Максим Вылегжанин (Россия) - 282...

35. Алексей Червоткин (Россия) - 192...

43. Александр Бессмертных (Россия) - 139...

46. Андрей Собакарев (Россия) - 122...

53. Иван Якимушкин (Россия) - 102...

56. Илья Семиков (Россия) - 94...

75. Артем Мальцев (Россия) - 49...

79. Андрей Краснов (Россия) - 46

80. Илья Порошкин (Россия) - 45

Все о лыжных гонках - здесь