18:07 | Лыжные гонки

Большунов - второй в общем зачете Кубка мира, до Клебо - 14 очков

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Российский лыжник Александр Большунов занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира. 22-летний спортсмен занял 1-е место в индивидуальной гонке на этапе в шведском Фалуне и набрал 1379 очка. 

Первое место занимает норвежец Йоханнес Клебо (1379), третье - еще один представитель Норвегии Шур Рете (852). В десятку лучших также входит россиянин Сергей Устюгов - он занимает 9-е место (633). 

1.            Йоханнес Клебо (Норвегия) - 1393

2.            Александр Большунов (Россия) - 1379

3.            Шур Рете (Норвегия) - 852

4.            Симен Крюгер (Норвегия) - 748

5.            Дидрик Тонсет (Норвегия) - 730

6.            Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - 689...

9.            Сергей Устюгов (Россия) - 633...

12.          Андрей Ларьков (Россия) - 520

13.          Андрей Мельниченко (Россия) - 491...

16.          Денис Спицов (Россия) - 427...

20.          Глеб Ретивых (Россия) - 329...

23.          Евгений Белов (Россия) - 303...

26.          Максим Вылегжанин (Россия) - 282...

35.          Алексей Червоткин (Россия) - 192...

43.          Александр Бессмертных (Россия) - 139...

46.          Андрей Собакарев (Россия) - 122...

53.          Иван Якимушкин (Россия) - 102...

56.          Илья Семиков (Россия) - 94...

75.          Артем Мальцев (Россия) - 49...

79.          Андрей Краснов (Россия) - 46

80.          Илья Порошкин (Россия) - 45

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