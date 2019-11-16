Большунов — второй на турнире в Муонио
Россиянин Александр Большунов занял второе место в гонке на 10 км классическим стилем на турнире в Муонио (Финляндия). Первым стал Ииво Нисканен из Финляндии. Замкнул тройку его соотечественник Пертту Хиваринен.
Муонио (Финляндия)
Мужчины
Гонка 10 км (К)
1. Ииво Нисканен (Финляндия) — 24.44,4
2. Александр Большунов (Россия) — +39,8
3. Пертту Хиваринен (Финляндия) — +1.06,3
4. Йони Мяки (Финляндия) — +1.19,9
5. Даниэль Сток (Норвегия) — +1.21,0
6. Илья Семиков (Россия) — +1.28,8
7. Александр Бессмертных (Россия) — +1.31,1
8. Сергей Ардашёв (Россия) — +1.35,7...
10. Иван Якимушкин (Россия) — +1.47,1...
16. Александр Терентьев (Россия) — +1.59,5
17. Андрей Мельниченко (Россия) — +2.00,0...
23. Денис Спицов (Россия) — +2.16,1...
25. Антон Тимашов (Россия) — +2.20,1...
40. Кирилл Киливнюк (Россия) — +2.47,5