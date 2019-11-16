Россиянин Александр Большунов занял второе место в гонке на 10 км классическим стилем на турнире в Муонио (Финляндия). Первым стал Ииво Нисканен из Финляндии. Замкнул тройку его соотечественник Пертту Хиваринен.

Муонио (Финляндия)

Мужчины

Гонка 10 км (К)

1. Ииво Нисканен (Финляндия) — 24.44,4

2. Александр Большунов (Россия) — +39,8

3. Пертту Хиваринен (Финляндия) — +1.06,3

4. Йони Мяки (Финляндия) — +1.19,9

5. Даниэль Сток (Норвегия) — +1.21,0

6. Илья Семиков (Россия) — +1.28,8

7. Александр Бессмертных (Россия) — +1.31,1

8. Сергей Ардашёв (Россия) — +1.35,7...

10. Иван Якимушкин (Россия) — +1.47,1...

16. Александр Терентьев (Россия) — +1.59,5

17. Андрей Мельниченко (Россия) — +2.00,0...

23. Денис Спицов (Россия) — +2.16,1...

25. Антон Тимашов (Россия) — +2.20,1...

40. Кирилл Киливнюк (Россия) — +2.47,5