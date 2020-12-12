Большунов — второй на этапе Кубка мира в Давосе
17:24
Итальянец Федерико Пеллегрино выиграл индивидуальный спринт на этапе Кубка мира в Давосе.
Россиянин Александр Большунов занял второе место.
Замкнул тройку британец Эндрю Янг.
Россиянин Глеб Ретивых — четвертый.
Лыжные гонки
Давос (Швейцария)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальный спринт (С)
1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.17,68
2. Александр Большунов (Россия) — отставание 2,13
3. Эндрю Янг (Великобритания) — 3,63
4. Глеб Ретивых (Россия) — 5,11
5. Ришар Жув (Франция) — 9,74
6. Валерио Грон (Швейцария) — 17,65
Артем Мальцев и Александр Терентьев выбыли в полуфинале, Андрей Мельниченко — в четвертьфинале.
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