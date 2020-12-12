Итальянец Федерико Пеллегрино выиграл индивидуальный спринт на этапе Кубка мира в Давосе.

Россиянин Александр Большунов занял второе место.

Замкнул тройку британец Эндрю Янг.

Россиянин Глеб Ретивых — четвертый.

Лыжные гонки

Давос (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальный спринт (С)

1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.17,68

2. Александр Большунов (Россия) — отставание 2,13

3. Эндрю Янг (Великобритания) — 3,63

4. Глеб Ретивых (Россия) — 5,11

5. Ришар Жув (Франция) — 9,74

6. Валерио Грон (Швейцария) — 17,65

Артем Мальцев и Александр Терентьев выбыли в полуфинале, Андрей Мельниченко — в четвертьфинале.