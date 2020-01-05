Большунов впервые в карьере стал победителем «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов, занявший третье место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, впервые в карьере стал победителем многодневки.
Перед заключительной гонкой в общем зачете «Тур де Ски» лидировал норвежец Йоханнес Клебо, однако он занял 21-е место, что отбросило его в общем зачете на третье место.
Второе место на «Тур де Ски» по итогам семи этапов занял россиянин Сергей Устюгов.
Победу в масс-старте одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Вторым стал его соотечественник Шур Рете.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Мужчины
Масс-старт, 10 км (С)
1. Симен Крюгер (Норвегия) — 30.55,8
2. Шур Рете (Норвегия) — отставание 13,9
3. Александр Большунов (Россия) — 22,5
4. Денис Спицов (Россия) — 26,2
5. Сергей Устюгов (Россия) — 34,9
6. Дарио Колонья (Швейцария) — 41,0
7. Андрей Мельниченко (Россия) — 44,8...
...9. Андрей Ларьков (Россия) — 53,7
Итог
1. Александр Большунов (Россия) — 2:58.18,1
2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 27,3
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1.09,0
4. Шур Рете (Норвегия) — 1.51,6
5. Симен Крюгер (Норвегия) — 2.53,7
6. Поль Гольберг (Норвегия) — 2.55,7
8. Андрей Мельниченко (Россия) — 3.17,5
9. Артем Мальцев (Россия) — 3.32,8
11. Денис Спицов (Россия) — 3.56,9
13. Андрей Ларьков (Россия) — 3.24,4
17. Иван Якимушкин (Россия) — 5.15,3
44. Глеб Ретивых (Россия) — 13.33,7