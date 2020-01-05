Большунов впервые в карьере стал победителем «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов, занявший третье место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, впервые в карьере стал победителем многодневки.

Перед заключительной гонкой в общем зачете «Тур де Ски» лидировал норвежец Йоханнес Клебо, однако он занял 21-е место, что отбросило его в общем зачете на третье место.

Второе место на «Тур де Ски» по итогам семи этапов занял россиянин Сергей Устюгов.

Победу в масс-старте одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Вторым стал его соотечественник Шур Рете.