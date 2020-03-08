Россиянин Александр Большунов увеличил отрыв в зачете Кубка мира. Сегодня он одержал победу в 50-километровом масс-старте, обогнав на секунду Симона Крюгера из Норвегии.

Оформить победу в Кубке мира Большунов может оформить уже в следующей гонке — спринте классикой на этапе в Квебек-Сити.

Общий зачет (м)

1. Александр Большунов (Россия) — 2221

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1726

3. Пол Голберг (Норвегия) — 1311

4. Симен Крюгер (Норвегия) — 1262

5. Шур Рете (Норвегия) — 1257

6. Иво Нисканен (Финляндия) — 1221...

8. Сергей Устюгов (Россия) — 908...

11. Андрей Мельниченко (Россия) — 625...

13. Андрей Ларьков (Россия) — 496...

15. Денис Спицов (Россия) — 474...

17. Иван Якимушкин (Россия) — 431...

19. Артем Мальцев (Россия) — 404...

26. Глеб Ретивых (Россия) — 330...

35. Евгений Белов (Россия) — 209...

50. Алексей Червоткин (Россия) — 107...

56. Илья Семиков (Россия) — 97...