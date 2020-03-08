Большунов увеличил отрыв в зачете Кубка мира
Россиянин Александр Большунов увеличил отрыв в зачете Кубка мира. Сегодня он одержал победу в 50-километровом масс-старте, обогнав на секунду Симона Крюгера из Норвегии.
Оформить победу в Кубке мира Большунов может оформить уже в следующей гонке — спринте классикой на этапе в Квебек-Сити.
Общий зачет (м)
1. Александр Большунов (Россия) — 2221
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1726
3. Пол Голберг (Норвегия) — 1311
4. Симен Крюгер (Норвегия) — 1262
5. Шур Рете (Норвегия) — 1257
6. Иво Нисканен (Финляндия) — 1221...
8. Сергей Устюгов (Россия) — 908...
11. Андрей Мельниченко (Россия) — 625...
13. Андрей Ларьков (Россия) — 496...
15. Денис Спицов (Россия) — 474...
17. Иван Якимушкин (Россия) — 431...
19. Артем Мальцев (Россия) — 404...
26. Глеб Ретивых (Россия) — 330...
35. Евгений Белов (Россия) — 209...
50. Алексей Червоткин (Россия) — 107...
56. Илья Семиков (Россия) — 97...