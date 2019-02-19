Большунов, Устюгов, Ретивых и Мальцев выступят в спринте на ЧМ

Определились спортсмены, которые представят сборную России на чемпионате мира в спринте, который пройдет в четверг.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что за мужскую команду выступят Сергей Устюгов, Александр Большунов, Глеб Ретивых и Артем Мальцев. За женскую – Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Елена Соболева и Наталья Непряева. (Владимир Иванов)

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в австрийском Зефельде с 20 февраля по 3 марта.

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