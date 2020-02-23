Большунов упустил победу в «Ски-туре». Российского лыжника опередили 6 норвежцев
Норвежец Поль Гольберг выиграл гонку преследования в Тронхейме и стал победителем «Ски-тура» по Швеции и Норвегии.
Россиянин Александр Большунов, который был лидером зачета многодневки перед последней гонкой, финишировал седьмым после 6 норвежцев.
Тронхейм (Норвегия)
Кубок мира
«Ски тур»
Мужчины
Гонка преследования, 30 км (К)
1. Поль Гольберг (Норвегия) — 1:23.51,6
2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 28,9
3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 30,1
4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 32,3
5. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 32,9
6. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 34,2
7. Александр Большунов (Россия) — 1.48,2...
12. Евгений Белов (Россия) — 4.35,1...
14. Андрей Мельниченко (Россия) — 5.45,5...
17. Андрей Ларьков (Россия) — 6.45,3
18. Иван Якимушкин (Россия) — 7.15,5...
21. Денис Спицов (Россия) — 8.25,8...
24. Артем Мальцев (Россия) — 9.26,8.
Дополнительная информация:
http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2019-2020/events/2466_28_0/