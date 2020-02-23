Большунов упустил победу в «Ски-туре». Российского лыжника опередили 6 норвежцев

Норвежец Поль Гольберг выиграл гонку преследования в Тронхейме и стал победителем «Ски-тура» по Швеции и Норвегии.

Россиянин Александр Большунов, который был лидером зачета многодневки перед последней гонкой, финишировал седьмым после 6 норвежцев.

Тронхейм (Норвегия)

Кубок мира

«Ски тур»

Мужчины

Гонка преследования, 30 км (К)

1. Поль Гольберг (Норвегия) — 1:23.51,6

2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 28,9

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 30,1

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 32,3

5. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 32,9

6. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 34,2

7. Александр Большунов (Россия) — 1.48,2...

12. Евгений Белов (Россия) — 4.35,1...

14. Андрей Мельниченко (Россия) — 5.45,5...

17. Андрей Ларьков (Россия) — 6.45,3

18. Иван Якимушкин (Россия) — 7.15,5...

21. Денис Спицов (Россия) — 8.25,8...

24. Артем Мальцев (Россия) — 9.26,8.